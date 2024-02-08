Bitmain отправила на фондовую биржу «дочку» BitFuFu

На фондовой бирже Nasdaq скоро появятся новые акции еще одного Bitcoin майнера. Сделку SPAC (Special Purpose Acquisition Company) в виде поглощения компании-«пустышки», специально созданной для обхода процедуры IPO, заключила фирма BitFuFu.
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