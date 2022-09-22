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История контрацепции: яды, чихание и особые “изделия” от мясников

В современном мире проблем с поиском защиты от нежелательной беременности или заболеваний нет, а вот раньше людям приходилось в прямом смысле импровизировать.

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