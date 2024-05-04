В то время, как всеобщее внимание на Украине было привлечено в новому витку «могилизации» и связанному с таковым скандалом из-за попыток Киева принудительно вернуть в страну уехавших оттуда мужчин призывного возраста, в Верховную Раду поступил крайне интересный законопроект, принятие которого может иметь далеко идущие последствия.
Неожиданный поворот: зачем Западу украинские ЧВК?
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Ксения Фотина
А ещё натовцам и пентагонцам все странам Запада, особенно обе Америки + Канада нужно прошерстить вдоль и поперек в поисках потомков прикормленных там недобитых после ВОВ бандеровцев, лесных братьев и пр. мерзлоту, чтобы создать ЧВК мирового масштаба, которые будут воевать с Россией вместо и "за" хитроумных янки и лондонских сэров и лордов. Почетное первое место в рядах такого паскудства будет принадлежать конечно фашистских выкормышам с Банковой.
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