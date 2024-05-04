Неожиданный поворот: зачем Западу украинские ЧВК?

Ксения Фотина

А ещё натовцам и пентагонцам все странам Запада, особенно обе Америки + Канада нужно прошерстить вдоль и поперек в поисках потомков прикормленных там недобитых после ВОВ бандеровцев, лесных братьев и пр. мерзлоту, чтобы создать ЧВК мирового масштаба, которые будут воевать с Россией вместо и "за" хитроумных янки и лондонских сэров и лордов. Почетное первое место в рядах такого паскудства будет принадлежать конечно фашистских выкормышам с Банковой.