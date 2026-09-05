Кортеж с американскими переговорщиками Уиткоффом и Кушнером покинул Внуково

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Кортеж с прибывшими в Москву американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а также встречавшим их спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым покинул аэропорт Внуково и выехал в сторону Москвы, передает корреспондент ТАСС.