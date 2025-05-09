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В Симферополе люди с портретами своих ветеранов приходят к Вечному огню

В Симферополе люди с портретами своих ветеранов приходят к Вечному огню

В Симферополе люди с портретами своих ветеранов приходят к Вечному огнюКрым 24 | @tvcrimea24Парад на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне официально началсяСмотрите Парад Победы: Сайт «Крым 24»ВКонтактеRutube TelegramФото: Минобороны РФКрым 24 | @tvcr.

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