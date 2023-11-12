57-летний Гордон Рамзи стал отцом в шестой раз

Его 49-летняя жена родила прославленному шеф-повару сына Фото: социальные сети 8 ноября известный на весь мир шеф-повар Гордон Рамзи отпраздновал день рождения, а спустя несколько дней получил самый важный, по его признанию, подарок — рождение сына.