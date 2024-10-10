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Израиль тянет регион к катастрофе, заявил глава МИД Ирана наследному принцу Саудовской Аравии

Израиль тянет регион к катастрофе, заявил глава МИД Ирана наследному принцу Саудовской Аравии

На встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отметил, что продолжающаяся «смертоносная агрессия» Израиля против стран региона приведет к еще более тяжелым последствиям.

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