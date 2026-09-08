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Татар-информ

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В Пермском крае спасли женщину, выживавшую целую неделю в лесу

В Пермском крае спасли женщину, выживавшую целую неделю в лесу

В Пермском крае спасли женщину, которая в течение недели выживала в лесу. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на местный поисковый отряд.

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