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Царьград

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Delfi: Литва может снять запрет на размещение ядерного оружия

Delfi: Литва может снять запрет на размещение ядерного оружия

Литва обсуждает снятие конституционного запрета на размещение ядерного оружия. Инициативу одобрил Комитет Сейма по праву.

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