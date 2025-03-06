Депутаты предложили меры для защиты граждан от угроз бездомных животных

Василина Кулиева из ЛДПР призывает развивать у детей культуру заботы о животных. Проблемы безнадзорных собак становятся актуальнее: межфракционная группа депутатов во главе с Ниной Останиной выдвинула законопроект о безопасности граждан от этих угроз.