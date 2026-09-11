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Аргументы и Факты

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В Иваново шестилетний мальчик погиб после падения с горки в ТЦ

В Иваново шестилетний мальчик погиб после падения с горки в ТЦ

Шестилетний мальчик погиб после падения с аттракциона в развлекательном центре Иванова. Следственный отдел по Ленинскому району города Иваново СУ СК России по Ивановской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп.

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