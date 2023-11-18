Просчитались... Но где?

Почему богатые республики Прибалтики после выхода из СССР превратились в нищие страны?Прибалтийские советские республики – Литва, Латвия и Эстония – должны были стать для всего капиталистического мира «социалистической витриной».
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