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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Просчитались... Но где?

Просчитались... Но где?

Почему богатые республики Прибалтики после выхода из СССР превратились в нищие страны?Прибалтийские советские республики – Литва, Латвия и Эстония – должны были стать для всего капиталистического мира «социалистической витриной».

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