Variety: Франция выдвинет фильм Звягинцева "Минотавр" на "Оскар"

Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр» выдвинут на премию «Оскар» от Франции. Об этом сообщило издание Variety.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Ульянов иронично ...
- Блогерша Анастаси...
- People and Nature...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым