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Газета.ру

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Variety: Франция выдвинет фильм Звягинцева "Минотавр" на "Оскар"

Variety: Франция выдвинет фильм Звягинцева "Минотавр" на "Оскар"

Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр» выдвинут на премию «Оскар» от Франции. Об этом сообщило издание Variety.

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