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Директор Overwatch 2 поделился результатами изменений соревновательной игры в 9 ...

Директор Overwatch 2 поделился результатами изменений соревновательной игры в 9 сезонеДиректор Overwatch 2 Аарон Келлер поделился подробностями об успехах переработанной “Соревновательной игры” в 9-том сезоне, а также рассказал о запланированных улучшениях для 10-го сезона.

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