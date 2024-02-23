Директор Overwatch 2 поделился результатами изменений соревновательной игры в 9 сезонеДиректор Overwatch 2 Аарон Келлер поделился подробностями об успехах переработанной “Соревновательной игры” в 9-том сезоне, а также рассказал о запланированных улучшениях для 10-го сезона.
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