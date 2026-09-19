Гендиректора MIXIT Пая отправили под домашний арест

Олег Пай © Телеграм-канал "Елена Mixit" Директора и сооснователя MIXIT Олега Пая отправили под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
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