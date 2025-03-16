Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Что дальше?

Что дальше?

Вчера прочитал статью Лохматого о пленном украинском солдате. Сейчас я так понимаю и по ТВ будут разгоняться подобные нарративы.

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