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Талалаев о голе Соболева «Балтике»: «Перед матчем сказал одному агенту: «Он не убежит от наших защитников». Саша принял единственно верное решение – пробил издали»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил футбольный интеллект нападающего «Зенита» Александра Соболева .

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