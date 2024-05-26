Российские военные минувшей ночью нанесли массированный удар по авиабазе ВСУ в городе Староконстантинов Хмельницкой области.
ВС РФ атаковали аэродром Староконстантинов ракетами «Кинжал»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
antanas Semiakinas
Мочить врага это очень хорошо
Ответить
13 час.
Николай Кучков
Экономьте ракеты для балтийских шавок и пшеков, эти могут и полезть с дуру от собственного величия))
Ответить
12 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
На этих ШАВОК много ракет и не надо....Они скоро сами себя уничтожат ...такими темпами облюдевать...
Ответить
9 час.
Свежие комментарии