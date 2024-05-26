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Несекретные материалы

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ВС РФ атаковали аэродром Староконстантинов ракетами «Кинжал»

ВС РФ атаковали аэродром Староконстантинов ракетами «Кинжал»

Российские военные минувшей ночью нанесли массированный удар по авиабазе ВСУ в городе Староконстантинов Хмельницкой области.

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Комментарии
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antanas Semiakinas
Мочить врага это очень хорошо
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13 час.
Николай Кучков
Экономьте ракеты для балтийских шавок и пшеков, эти могут и полезть с дуру от собственного величия))
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12 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
На этих ШАВОК много ракет и не надо....Они скоро сами себя уничтожат ...такими темпами облюдевать...
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9 час.

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