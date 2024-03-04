Деловые россияне предлагают штурмовать Китай вскладчину. Логисты просят Путина ускорить модернизацию погранпереходов и строительство складов на границе с КНР

Комитет по транспортной логистике «Деловой России» предложил разработать меры поддержки для запуска новых логистических центров на погранпереходах Дальнего Востока и обратился с такой инициативой сразу к президенту Владимиру Путину.
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