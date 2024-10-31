Бывший канцлер Германии рассказал об ошибке Киева в Донбассе

Подавление русского языка в Донбассе со стороны украинских властей было ошибкой. Об этом в ходе панельной дискуссии газеты Weltwoche рассказал бывший канцлер Германии Герхард Шредер, его слова приводит ТАСС.
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