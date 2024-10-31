Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 395 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Геманов
    Всё - наше безмозглое сострадание или желание выглядеть демократичными, вопреки суровым реалиям!В Курской области...
  • Николай Герасименко
    Что "Общественная служба новостей", что "Будь в курсе" слово в слово тиражируют западные антироссийские новости с фан...В США российский ...
  • Лидия Санникова
    Посмотрел на соплеменников в Бабьем яру?Галкин посетил му...

Бывший канцлер Германии рассказал об ошибке Киева в Донбассе

Бывший канцлер Германии рассказал об ошибке Киева в Донбассе

Подавление русского языка в Донбассе со стороны украинских властей было ошибкой. Об этом в ходе панельной дискуссии газеты Weltwoche рассказал бывший канцлер Германии Герхард Шредер, его слова приводит ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх