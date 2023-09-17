Бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик высказал мнение, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк серьезно подставил главу Украины перед заседанием Совета Безопасности ООН, оскорбив жителей Китая и Индии.
Бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик высказал мнение, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк серьезно подставил главу Украины перед заседанием Совета Безопасности ООН, оскорбив жителей Китая и Индии.
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