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Экс-морпех Берлетик: Подоляк подставил Зеленского перед заседанием Совбеза ООН

Экс-морпех Берлетик: Подоляк подставил Зеленского перед заседанием Совбеза ООН

Бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик высказал мнение, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк серьезно подставил главу Украины перед заседанием Совета Безопасности ООН, оскорбив жителей Китая и Индии.

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