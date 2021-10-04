Главное о технологиях за неделю: подробности про iPhone 14, новый Skype и не только

Самые интересные события из мира гаджетов и техники, которые не стоит пропускать. Известный аналитик рассказал о главных изменениях iPhone 14 Apple только выпустила iPhone 13, но в интернете уже появляется всё больше слухов о грядущих iPhone 14.
Самые интересные события из мира гаджетов и техники, которые не стоит пропускать. Известный аналитик рассказал о главных изменениях iPhone 14 Apple только выпустила iPhone 13, но в интернете уже появляется всё больше слухов о грядущих iPhone 14.
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