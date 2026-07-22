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Пытавшихся устроить засаду боевиков ВСУ уничтожили в Казачьей Лопани

Пытавшихся устроить засаду боевиков ВСУ уничтожили в Казачьей Лопани

www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia/news.ru Российские военные ликвидировали штурмовую группу 425-го отдельного штурмового полка ВСУ, пытавшуюся устроить засаду в Казачьей Лопани Харьковской области.

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