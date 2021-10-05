Байден предупредил, что США рискуют потерять свое экономическое преимущество в мире

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты рискуют утратить свое экономическое преимущество в мире, если не будут осуществлять масштабные инвестиции, в том числе в собственную инфраструктуру.
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