В Киеве заявили о первом ударе вглубь России с самолета ВСУ: после разрешения Запада Украина уже не скрывает свои теракты

Sky News: Впервые самолет ВСУ атаковал цель в России вне новых регионов и Крыма Олег УКЛАДОВ Самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) якобы впервые применил оружие против цели, расположенной внутри территории России за пределами Крыма и новых регионов РФ.
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