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Закон и Порядок

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SHOT: Самолету из Москвы на Кубу с умирающим пассажиром на борту запретили посадку в Норвегии

SHOT: Самолету из Москвы на Кубу с умирающим пассажиром на борту запретили посадку в Норвегии

При этом авиалайнеру разрешили пролет в Москву над территорией страны. Самолету из Москвы на Кубу с умирающим пассажиром на борту, у которого началось внутреннее кровотечение, запретили посадку в Норвегии, но разрешили пролет в Москву над территорией страны.

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Комментарии
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lenivka
Норвегия, ты не достойна существования.
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1 час.

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