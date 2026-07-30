TradingView
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TradingView

5 подписчиков

OIL TEMP SELL OFF

OIL TEMP SELL OFF

OIL TEMP SELL OFF Micro WTI Crude Oil Futures NYMEX:MCL1! WHYUCAMPING I believe we will get a sell-off based on the formation a stagnation now bullshkosh consolidation and we are set to locally the gap or feeling that way to liquidity.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии