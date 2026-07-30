OIL TEMP SELL OFF Micro WTI Crude Oil Futures NYMEX:MCL1! WHYUCAMPING I believe we will get a sell-off based on the formation a stagnation now bullshkosh consolidation and we are set to locally the gap or feeling that way to liquidity.
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