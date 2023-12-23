Уймись, дурак! ЗАЧЕМ      включать   в  "Команду  Путина"    человека,  который  лобызался  с  Навальным  и подписывал  какие-то  там  воззвания   за  "Россию без  Путина"?

ВК

Владимир Кирьянов

Я горжусь тобой! И мне всё по-фигу:Я вспоминаю: в 60-х годах по улицам ходили "пузатые тёти", а по тротуару постоянно прохаживались молодые женщины с колясками, по три в ряд. Я тогда не понимал, откуда появлялись эти счастливые тёти. И, почему они растолстели - пузатики. Сейчас просто люди хотят простого счастья: иметь семью (фемили по-американски), детей и просто жить в своей квартире. Что происходит сейчас: бабушек и дедушек отправляют в старческие дома, (которые поджигают время от времени), приобретая их собственность (по закону!). Я не сторонник "Домостроя", но добрых бабушек ещё никто не отменял. Сейчас - феминистки хотят только карьеры. Один ребёнок для них - уже много. Но, приехавшие люди со средней Азии и Кавказа легко получают гражданство Россиян, плодятся исправно, получают все детские компенсации, заполоняют Дальний Восток, но почему-то не защищают в СВО свою новую Родину. Новый закон мало подействует на прирост Россиян. Главное не в деньгах, просто, люди должны верить в надёжное будущее: бесплатное образование, надёжное здравоохранение (без Зурабова, Матвиенко и Голиковой). Это ВЕРА не в достижении морковки перед осликом, а в справедливости. Когда люди поверят в светлое будущее их потомства, плодятся будут - не остановишь! А плодить детей на перспективу БОМЖей, кому это надо?