Ипотечный специалист: долгий срок кредита увеличивает переплату

Основатель одной из управляющих компаний Виктор Зубик рассказал, что наиболее дорогие ошибки при оформлении ипотеки связаны с выбором длительного срока и невниманием к полной стоимости кредита и условиям банковских льгот.
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