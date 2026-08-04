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RT Russia

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Ипотечный специалист: долгий срок кредита увеличивает переплату

Ипотечный специалист: долгий срок кредита увеличивает переплату

Основатель одной из управляющих компаний Виктор Зубик рассказал, что наиболее дорогие ошибки при оформлении ипотеки связаны с выбором длительного срока и невниманием к полной стоимости кредита и условиям банковских льгот.

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