Марьяна Спивак не торопится в ЗАГС — и, по собственным словам, не видит в этом проблемы. Актриса «Сатирикона» и звезда «Нелюбви» живет в гражданском браке с коллегой Антоном Кузнецовым.
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