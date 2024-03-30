ВСУ не хватает всего. Главное - ума. Когда начнется большое наступление Русской армии

ХРЕН тебе, Зелебобик, а не "переговоры Путина" с тобой! Только капитуляция и добровольная сдача для СУДА над тобой и всей твоей бандерокамарильей! С бандерофашистами НЕ "переговариваются" - их просто ДАВЯТ!!

v

viach

Когда автор не знает русского языка, он вызывает жалость, только не понять зачем берётся не за своё дело?! Вот это, что за фигнЯ? "И вот по факту, что мы наблюдаем в крайние недели." С каких краёв-то эти крайние недели? Левого? Правого? А может, сверху? Или снизу? Кошмар!