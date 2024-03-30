Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Александр Платов
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  • viach
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ВСУ не хватает всего. Главное - ума. Когда начнется большое наступление Русской армии

ВСУ не хватает всего. Главное - ума. Когда начнется большое наступление Русской армии

Сразу после теракта в Крокусе Гитлер Зеленский вдруг начал публично стонать о близком генеральном наступлении российской армии.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Смерть побирушке!!!
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14 час.
Юрий Золотарев
ХРЕН тебе, Зелебобик, а не &quot;переговоры Путина&quot; с тобой! Только капитуляция и добровольная сдача для СУДА над тобой и всей твоей бандерокамарильей! С бандерофашистами НЕ &quot;переговариваются&quot; - их просто ДАВЯТ!!
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8 час.
v
viach
Когда автор не знает русского языка, он вызывает жалость, только не понять зачем берётся не за своё дело?! Вот это, что за фигнЯ?             &quot;И вот по факту, что мы наблюдаем в крайние недели.&quot; С каких краёв-то эти крайние недели? Левого? Правого? А может, сверху? Или снизу?    Кошмар!
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3 час.

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