В России предложили запретить квадроберов Shutterstock Сенатор Наталия Косихина высказала предложение о запрете субкультуры квадроберов в России, заявив, что эта деятельность не только негативно сказывается на психическом здоровье участников, но и может иметь серьезные последствия.
В России предложили запретить квадроберов
Комментарии
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И
Иринушка
Я кстати внучке сказала, что если хочешь сидеть на коврике, как собака, то иди на улицу в вольер жить. Дошло.
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6 час.
ВТ
Врам Тавризов
Может, это к лучшему - отлипнут от компов с играми и станут чемпионами по прыжкам в высоту с кровати на горшок
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5 час.
Леонид Руси
Это проявление имеют цель регрессировать направление мышления молодёжи через подселения животной лярвы астрала. И вместо того, чтобы учится и совершенствоваться... эти придурки ползают как скоты бездушные и радуются свободе умственно неразвитых
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3 час.
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