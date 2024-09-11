В России предложили запретить квадроберов

И Иринушка Я кстати внучке сказала, что если хочешь сидеть на коврике, как собака, то иди на улицу в вольер жить. Дошло.

ВТ Врам Тавризов Может, это к лучшему - отлипнут от компов с играми и станут чемпионами по прыжкам в высоту с кровати на горшок