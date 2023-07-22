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  • Астон Мартин
    Пора несомненно  , а вот  как это в реальности должно выглядеть ???🤔 ЕВГЕНИЙ САТАНОВС...
  • Элина Морозова
    Ему так больше нравится))))Вам покажется это...
  • 59
    Купите ему подгузники,Вам покажется это...

"Вагнер" – под Киевом, Одесса – в России: новая реальность СВО уже пишется

"Вагнер" – под Киевом, Одесса – в России: новая реальность СВО уже пишется

  После теракта на Крымском мосту Украина осталась без моря, а скоро лишится Харькова и Киева, предупреждает британская MI6.

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Комментарии
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СЕ
Сергей ЕВ
ЧВК &quot;Вагнер&quot; и ВС России успехов и победы над врагами
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8 час.
Александр Плетнев
..отрезать от Черного моря, а потом  и от Польши, чтобы ни одна бандеровская сука не ушла от возмездия..👍
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8 час.
59
Жиденок кончил хохлоскотское образование! Зато вошел в историю! Быдло!
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7 час.

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