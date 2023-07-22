Элина МорозоваВоенное делоПодписаться"Вагнер" – под Киевом, Одесса – в России: новая реальность СВО уже пишется После теракта на Крымском мосту Украина осталась без моря, а скоро лишится Харькова и Киева, предупреждает британская MI6.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииСЕСергей ЕВЧВК "Вагнер" и ВС России успехов и победы над врагамиОтветить8 час.Александр Плетнев..отрезать от Черного моря, а потом и от Польши, чтобы ни одна бандеровская сука не ушла от возмездия..👍Ответить8 час.59Жиденок кончил хохлоскотское образование! Зато вошел в историю! Быдло!Ответить7 час.
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