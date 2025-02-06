Дороги, которые мы выбираем: трафик через Джанкой превзошел Крымский мост

Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе встречи с руководителем Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Романом Новиковым обсудил вопросы модернизации элемента дорожной сети – автодороги Симферополь – Джанкой, которая в прошлом году была передана в федеральную собственность.