В Старом городе Симферополя началось строительство новой сети водоотведения

В Старом городе крымской столицы приступили к строительству системы водоотведения улиц Полигонная, Жидкова, Братская, Ангарская, Перевальная, Артиллерийская, Петровская, 8 Марта, Красноармейская, Чехова, Крымская, Пограничников, Курчатова, Володарского, Инги и переулков Крылова, Полигонный, Нагорный, Чехова, Каменный, Скалистый, Обозный, Скифский, Братский.
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