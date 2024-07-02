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Крымская газета

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  • Анастасия Гончарова
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В Старом городе Симферополя началось строительство новой сети водоотведения

В Старом городе Симферополя началось строительство новой сети водоотведения

В Старом городе крымской столицы приступили к строительству системы водоотведения улиц Полигонная, Жидкова, Братская, Ангарская, Перевальная, Артиллерийская, Петровская, 8 Марта, Красноармейская, Чехова, Крымская, Пограничников, Курчатова, Володарского, Инги и переулков Крылова, Полигонный, Нагорный, Чехова, Каменный, Скалистый, Обозный, Скифский, Братский.

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