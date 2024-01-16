Какой церковный праздник отмечают православные верующие в России 17 января в 2024 году Алексей Априамов17 января 2024 года, зимняя среда по православному календарю, помечена важным церковным торжеством — «День памяти мучеников Зосима и Феоктиста».
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