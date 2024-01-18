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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Третья мировая или восточная хитрость. Удары по Ирану и Пакистану – это начало войны?

Третья мировая или восточная хитрость. Удары по Ирану и Пакистану – это начало войны?

В большой ближневосточный конфликт вовлечены ЧВК, сепаратисты, террористы и … алармисты После иранских ударов по территории Ирака и Пакистана наблюдатели снова поднимают тему начала третьей мировой войны.

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