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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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В Госдепе США разгорелся скандал после слов Марии Захаровой

В Госдепе США разгорелся скандал после слов Марии Захаровой

В Вашингтоне потребовали от России срочно отменить решение о создании военного блока из стран Латинской Америки у самых границ США.

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Комментарии
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t
tatyanadavydkina
МОЛОДЦЫ!
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3 д.
Сергей Кочегаров
США должны закрыть все свои базы и базы НАТО в Европе и Азии... Требую, а потом Россия может закрыть проект военного блока на американском континенте. Как-то так.
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3 д.
Алексей Павлов
Штаты ещё сильны, но могут &quot;надорваться&quot; на Украине и в Израиле (в уме Тайвань). А тут Южная Америка зубки показывает! Неплохо!
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3 д.

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