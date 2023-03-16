Полицейскими организованы профилактические встречи с ярославскими студентами

Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Заволжскому и Ленинскому городским районам организованы профилактические встречи с учащимися ГПОУ ЯО «Ярославский кадетский колледж» и «Ярославский автомеханический колледж».
Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Заволжскому и Ленинскому городским районам организованы профилактические встречи с учащимися ГПОУ ЯО «Ярославский кадетский колледж» и «Ярославский автомеханический колледж».
Свежие комментарии