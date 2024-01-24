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Стали известные новые подробности истории со сталкиванием охранника со сцены Киркоровым

Стали известные новые подробности истории со сталкиванием охранника со сцены Киркоровым

Адвокат заявил, что Киркоров пытался откупиться через посредника, но у него не получилось Ситуация с инцидентом, в ходе которого Филипп Киркоров напал на охранника «Крокус Сити Холла», принимает новые обороты.

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