Стали известные новые подробности истории со сталкиванием охранника со сцены Киркоровым

Адвокат заявил, что Киркоров пытался откупиться через посредника, но у него не получилось Ситуация с инцидентом, в ходе которого Филипп Киркоров напал на охранника «Крокус Сити Холла», принимает новые обороты.
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