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Кашкен отказался от вызова в молодежную сборную Казахстана

Защитник «Жальгириса» Динмухаммед Кашкен отказался от вызова в молодежную сборную Казахстана. «Хотел бы выразить огромную благодарность Кайрату Жумабековичу за вызов в молодежную сборную, но я вынужден отказаться, так как у меня немного игрового времени в клубе, и я не хочу подводить ни главного тренера, ни нашу страну.

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