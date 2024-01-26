В случаях объявления ЧС граждане Молдовы будут получать SMS-сообщения

Граждане Молдовы смогут получать SMS в чрезвычайных ситуациях. Было проведено технико-экономическое обоснование для определения рисков, связанных с внедрением такой системы, уровня технологического развития нашей страны, провайдеров электронных коммуникаций и международной практики в этой области.