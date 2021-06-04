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Спецслужбы США не обнаружили доказательств внеземного происхождения наблюдаемых НЛО

Спецслужбы США не обнаружили доказательств внеземного происхождения наблюдаемых НЛО

Американской разведке не удалось представить доказательств того, что ранее наблюдаемые военными Соединенных Штатов НЛО являются космическими кораблями инопланетян.

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