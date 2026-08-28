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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брайан Уиндхорст: «Миннесота» не рассчитывает на Донте Дивинченцо в следующем сезонe, но тихо надеется и не планирует обменивать»

Защитник «Миннесоты» Донте Дивинченцо выбыл с разрывом ахиллова сухожилия в апреле этого года. «На неделе обсуждали с людьми из «Миннесоты» их ожидания от сезона.

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