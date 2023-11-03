Русские всадили «Кинжал» в главный арсенал ВСУ

Ударная волна достигла МАГАТЭ Константин Ольшанский Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС Мощнейший удар, нанесенный по 47-му арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления к юго-востоку от Славуты (Хмельницкая область), вызвал детонацию боеприпасов.
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