БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 271 подписчик

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Русские всадили «Кинжал» в главный арсенал ВСУ

Русские всадили «Кинжал» в главный арсенал ВСУ

Ударная волна достигла МАГАТЭ Константин Ольшанский Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС Мощнейший удар, нанесенный по 47-му арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления к юго-востоку от Славуты (Хмельницкая область), вызвал детонацию боеприпасов.

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Комментарии
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Дима Панфиленко
Враг моего врага- мой друг! Вовремя эта заварушка приключилась!👍
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