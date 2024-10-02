Областной конкурс художественного слова «Читалочка» Принять участие в конкурсе могут обучающиеся младших классов образовательных организаций всех типов и видов.
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Областной конкурс художественного слова «Читалочка» Принять участие в конкурсе могут обучающиеся младших классов образовательных организаций всех типов и видов.
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