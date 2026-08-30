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Мировое обозрение

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«Лейпцигский след» Мерца: Германия готовится обвинить Россию в атаке на аэропорт

«Лейпцигский след» Мерца: Германия готовится обвинить Россию в атаке на аэропорт

В ночь на 6 августа над аэропортом Лейпциг заметили дрон. Он кружил рядом с украинским транспортным самолетом Ан-124, загруженным боеприпасами.

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