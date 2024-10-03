Невероятная закуска из грибов: фаршированные королевские шампиньоны на чипсах из картофеля

Эстетичное блюдо с яркими вкусовыми акцентами фото: Shutterstock/Fotodom.ru3 октября во всем мире отмечают день грибника, а мы делимся рецептом ароматной закуски из королевских шампиньонов с начинкой из твердого сыра и грецких орехов.