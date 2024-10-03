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  • ninikooo Митусова
    Где можно было украсть такие деньги? Заработать этот никак невозможно.100-метровая спал...
  • степан дунов
    Чтож это  происходит в России?В чести не человек труда на заводах,в шахтах , на полях в сельском хозяйстве. Абсолютно...100-метровая спал...
  • Татьяна Курочкина
    Вот интересно   –    случись у них"загреметь" в больницу(ведь все смертны...🤷) как эти нувориши(из грязи - в князи)б...100-метровая спал...

Невероятная закуска из грибов: фаршированные королевские шампиньоны на чипсах из картофеля

Невероятная закуска из грибов: фаршированные королевские шампиньоны на чипсах из картофеля

Эстетичное блюдо с яркими вкусовыми акцентами фото: Shutterstock/Fotodom.ru3 октября во всем мире отмечают день грибника, а мы делимся рецептом ароматной закуски из королевских шампиньонов с начинкой из твердого сыра и грецких орехов.

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