Участник программы кадрового резерва Максим Кильчевский будет курировать систему общего образования Подмосковья

Выпускник второго потока программы развития управленческого кадрового резерва системы образования РФ Максим Кильчевский назначен начальником Управления развития общего образования Министерства образования Московской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В России появится...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым