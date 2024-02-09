Три проекта Москвы получили награды на Международной выставке в Бангкоке

Руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева рассказала, что проекты Аналитического центра Москвы получили две золотые и одну бронзовую награды на Международной выставке интеллектуальной собственности, изобретений, инноваций и технологий IPITEX в столице Таиланда Бангкоке.
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